RECIBÍ EL NEWSLETTER

Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones

"Un turno muy violento", afirmó la fiscal de Homicidios Mirta Morales, quien trabaja en varios de los casos ocurridos en la capital, con 12 víctimas entre muertos y heridos.

HOMICIDIOS-EN-MONTEVIDEO

Hubo siete homicidios entre miércoles y jueves en el país. Cinco fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones. En 24 horas, entre las 19 horas del miércoles y la tarde del jueves, fueron seis.

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, se refirió a "un turno muy violento, extremadamente violento” en el que atendió casos con unas 12 víctimas en total, entre heridos y fallecidos.

El último caso del que se tuvo noticia este jueves fue el homicidio en el Buceo. Allí un hombre de 39 años recibió un disparo en el tórax.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Cerro Norte.
Seguí leyendo

Otro homicidio en el oeste de Montevideo: balearon a un hombre en un pasaje en Cerro Norte

Más temprano, en Casabó, atacaron a tiros a dos hermano y uno de ellos murió: tenía 26 años. El hermano del fallecido también fue baleado y se encuentra grave.

También en la tarde del jueves, un hombre fue asesinado de al menos un disparo de arma de fuego, en un pasaje en Cerro Norte.

Pasadas las 23:00 horas del miércoles, un adolescente de 15 años y un joven de 21 recibieron disparos en El Pinar Norte, Canelones. El más jóven murió.

En la noche del miércoles, pero en el barrio Reducto de Montevideo, un hombre de 50 años fue asesinado, en una casa de la calle Colorado esquina Pando.

Sobre las 19:00 horas de ese mismo día, la Policía sanducera recibió información de que un hombre fue baleado el noreste de la ciudad de Paysandú. Cuando los efectivos llegaron al lugar hallaron el cuerpo tendido en el suelo. La víctima fue un hombre de 42 años con antecedentes penales, que fue atacado a tiros. Recibió varios impactos.

Además, en la mañana del miércoles, el cuerpo de un hombre de 29 años fue encontrado tirado en la calle junto a su moto, con un disparo en la espalda, en el barrio Santa Catalina, de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones video
Policiales

Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones
Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo

Dejá tu comentario