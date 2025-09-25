Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones

Hubo siete homicidios entre miércoles y jueves en el país. Cinco fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones. En 24 horas, entre las 19 horas del miércoles y la tarde del jueves, fueron seis.

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, se refirió a "un turno muy violento, extremadamente violento” en el que atendió casos con unas 12 víctimas en total, entre heridos y fallecidos.

El último caso del que se tuvo noticia este jueves fue el homicidio en el Buceo. Allí un hombre de 39 años recibió un disparo en el tórax.

Más temprano, en Casabó, atacaron a tiros a dos hermano y uno de ellos murió: tenía 26 años. El hermano del fallecido también fue baleado y se encuentra grave.

También en la tarde del jueves, un hombre fue asesinado de al menos un disparo de arma de fuego, en un pasaje en Cerro Norte.

Pasadas las 23:00 horas del miércoles, un adolescente de 15 años y un joven de 21 recibieron disparos en El Pinar Norte, Canelones. El más jóven murió.

En la noche del miércoles, pero en el barrio Reducto de Montevideo, un hombre de 50 años fue asesinado, en una casa de la calle Colorado esquina Pando.

Sobre las 19:00 horas de ese mismo día, la Policía sanducera recibió información de que un hombre fue baleado el noreste de la ciudad de Paysandú. Cuando los efectivos llegaron al lugar hallaron el cuerpo tendido en el suelo. La víctima fue un hombre de 42 años con antecedentes penales, que fue atacado a tiros. Recibió varios impactos.

Además, en la mañana del miércoles, el cuerpo de un hombre de 29 años fue encontrado tirado en la calle junto a su moto, con un disparo en la espalda, en el barrio Santa Catalina, de Montevideo.