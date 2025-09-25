RECIBÍ EL NEWSLETTER
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que individuos en moto efectuaron disparos a un vehículo que se encontraba en José Gestal y Rivera.

buceo-homicidio-jueves

Un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax en la tarde de este jueves en José Gestal y Rivera, detrás del Liceo N° 30, en la zona de Buceo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que varios llamados ingresaron al servicio de emergencias 911 dando cuenta que dos personas habían pasado por dicho punto y efectuado disparos a un auto marca Nissan, color negro, dándose a la fuga.

Personal de una unidad de emergencia médico móvil constató el fallecimiento del hombre.

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes

Noticia en desarrollo.

