Un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax en la tarde de este jueves en José Gestal y Rivera, detrás del Liceo N° 30, en la zona de Buceo.
Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que individuos en moto efectuaron disparos a un vehículo que se encontraba en José Gestal y Rivera.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que varios llamados ingresaron al servicio de emergencias 911 dando cuenta que dos personas habían pasado por dicho punto y efectuado disparos a un auto marca Nissan, color negro, dándose a la fuga.
Personal de una unidad de emergencia médico móvil constató el fallecimiento del hombre.
Seguí leyendo
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
Noticia en desarrollo.
Lo más visto
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES
Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
arrestado
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
hay cuatro detenidos
Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas
montevideo
Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Dejá tu comentario