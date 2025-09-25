Un siniestro de tránsito dejó a varias personas lesionadas, entre ellas se encuentran autoridades de ASSE que retornaban de una recorrida por Melo.
Siniestro de tránsito en Lavalleja: involucra a autoridades de ASSE
Policía Caminera reportó que el accidente ocurrió en la noche de este jueves en la ruta 8, a la altura del kilómetro 245, entre las localidades de Varela y Pirarajá.
El siniestro ocurrió en la ruta 8 a la altura del kilómetro 245, en el departamento de Lavalleja, entre las localidades de Varela y Pirarajá.
Por causas a establecer, dos camionetas que circulaban en sentido contrario impactaron de manera frontolateral, resultando conductores y acompañantes lesionados.
Los mismos fueron trasladados a centros de salud.
Temas de la nota
Lo más visto
arrestado
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera
Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
MONTEVIDEO
Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto
montevideo
Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
homicidio en montevideo
Dejá tu comentario