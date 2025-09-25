Siniestro de tránsito en Lavalleja: involucra a autoridades de ASSE

Un siniestro de tránsito dejó a varias personas lesionadas, entre ellas se encuentran autoridades de ASSE que retornaban de una recorrida por Melo.

El siniestro ocurrió en la ruta 8 a la altura del kilómetro 245, en el departamento de Lavalleja, entre las localidades de Varela y Pirarajá.

Por causas a establecer, dos camionetas que circulaban en sentido contrario impactaron de manera frontolateral, resultando conductores y acompañantes lesionados.

Los mismos fueron trasladados a centros de salud.

