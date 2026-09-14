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Homicidios en Tres Ombúes y Nuevo Comienzo: dos hombres fueron asesinados a tiros el fin de semana

Dos hombres, de 32 y 39 años, fueron asesinados a tiros en los barrios montevideanos Tres Ombúes y Nuevo Comienzo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en Tres Ombúes el sábado de noche.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en Tres Ombúes el sábado de noche.

Un vecino lo encontró caído y herido en la calle, lo subió a su camioneta y lo trasladó a la emergencia del hospital del Cerro. Llegó sobre las 19:30 horas y los médicos constataron su muerte.

Policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabajaron en la escena en busca de indicios y Policía Científica realizó el relevamiento en busca de evidencia que aporte a la investigación.

Foto: Ministerio del Interior. Detención del requerido en Plácido Ellauri, Montevideo.
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Más tarde, sobre las dos de la madrugada del domingo, otro hombre, de 39 años, fue asesinado en una vivienda del asentamiento Nuevo Comienzo, cerca de Santa Catalina. Tenía cuatro antecedentes penales y estaba requerido por violencia doméstica.

Según dijo una testigo, tres hombres llegaron a la casa en un auto. Dos de ellos se bajaron, ingresaron a la vivienda y discutieron con la víctima por un problema relacionado con drogas. Luego le dispararon varias veces en el pecho.

En la escena quedaron manchas de sangre que fueron relevadas por Científica. La investigación también quedó a cargo del Departamento de Homicidios.

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