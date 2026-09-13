Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de su vivienda en Casabó

Un hombre de 39 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en su vivienda ubicada en la esquina de Sierra Leona y Bahamas, en el barrio Casabó.

Efectivos policiales llegaron al lugar tras ser alertados por el Centro de Comando Unificado por una persona herida de arma de fuego. Al ingresar a la casa encontraron al hombre con varias heridas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, dos hombres habrían ingresado por la fuerza a la vivienda y efectuado disparos contra la víctima. Posteriormente, se habrían retirado en un auto blanco conducido por una tercera persona.

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Una unidad de emergencia móvil constató el fallecimiento.

La Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, personal de Homicidios y Policía Científica.