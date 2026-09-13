Un hombre de 39 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en su vivienda ubicada en la esquina de Sierra Leona y Bahamas, en el barrio Casabó.
Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de su vivienda en Casabó
Información primaria indica que dos hombres habrían ingresado por la fuerza a la vivienda y efectuado disparos contra la víctima; dándose luego a la fuga en un auto blanco conducido por otra persona.
Efectivos policiales llegaron al lugar tras ser alertados por el Centro de Comando Unificado por una persona herida de arma de fuego. Al ingresar a la casa encontraron al hombre con varias heridas.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, dos hombres habrían ingresado por la fuerza a la vivienda y efectuado disparos contra la víctima. Posteriormente, se habrían retirado en un auto blanco conducido por una tercera persona.
Una mujer y un hombre detenidos fueron detenidos con una réplica de arma de fuego, droga y celulares
Una unidad de emergencia móvil constató el fallecimiento.
La Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.
El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, personal de Homicidios y Policía Científica.
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