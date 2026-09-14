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Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga

Los asaltantes golpearon a las víctimas, las amenazaron, les robaron pertenencias y dispararon al techo para intimidarlas. Todo quedó filmado en cámaras del local, a cuyo registro accedió Subrayado.

Mirá el video abajo.

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Clientes y trabajadores de una whiskería ubicada sobre la calle Don Pedro de Mendoza, en el barrio Manga, fueron sorprendidos el domingo casi a las tres de la madrugada cuando siete delincuentes ingresaron al local con armas cortas y largas, vestidos con ropa oscura y encapuchados. En tres minutos y veintitrés segundos, robaron todo lo que pudieron.

En el lugar, había al menos 20 personas entre trabajadores y clientes que, apenas irrumpieron los asaltantes, se tiraron al piso detrás de la barra y abajo de las mesas de pool.

Durante los tres minutos y medio que duró el asalto, los delincuentes amenazaron a las víctimas con las armas, las revisaron y robaron sus pertenencias. También les golpearon y dispararon al techo para intimidarlos, se observa en videos de cámaras de seguridad del local a las que accedió Subrayado.

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Luego, se subieron a un auto gris —el mismo en el que llegaron— y se fueron del lugar. En total, se llevaron unos $14 mil que le robaron a clientes y a una trabajadora, un celular y una libreta de conducir.

A su vez, un joven de 20 años, un hombre de 49 y otro de 60 fueron asistidos por médicos en el lugar; se les diagnosticó traumatismo de cráneo porque los delincuentes les golpearon la cabeza.

Policía Científica trabajó en la whiskería realizando pericias en busca de indicios y los investigadores de la Zona Operacional III trabajan en el relevamiento de cámaras para dar con los asaltantes.

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