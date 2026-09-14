Facultad de Medicina retomó las clases este lunes tras el intento de femicidio de una alumna

La Facultad de Medicina retomó las clases este lunes 14 tras el intento de femicidio de una alumna a manos de un compañero de estudios, el martes 1 de setiembre.

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República había suspendido las clases en toda la institución hasta el sábado 12 inclusive.

El rector de la Universidad Héctor Cancela dijo que este lunes 14 se retomaron las clases. La Facultad de Medicina estuvo ocupada por el gremio de estudiantes durante varios días tras el intento de femicidio.

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“Estamos dando cuenta de una situación que nos conmovió a todas y todos. Tuvimos tres sesiones del Consejo Directivo Central desde que aconteció el intento de femicidio hasta el momento, y bueno, se han ido incorporando distintos elementos. Hoy las clases están retomando en la mayoría de los centros. Las y los docentes cuentan con material para abordar el tema en su primer clase”, dijo Cancela este lunes en rueda de prensa.

El rector de la Universidad agregó que la Facultad de Medicina “ha estado trabajando con el Ministerio del Interior” para dar más seguridad a los estudiantes, docentes y funcionarios.

“Desde distintos puntos de vista la Universidad está tratando de dar cuenta de un tema que es estructural, porque el problema de fondo es en definitiva una violencia basada en género”, agregó Cancela.