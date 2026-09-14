La ANEP suspendió las clases virtuales en formación docente ante paro de 48 horas de los sindicatos

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, anunció este lunes al mediodía que decidieron dejar en suspenso la modalidad de clases virtuales en los institutos de formación docente, tras el paro de 48 horas (lunes y martes) que resolvieron aplicar los sindicatos de la enseñanza .

Caggiani dijo en rueda de prensa que “se suspende el pasaje a la virtualidad para reunirse con la coordinadora de sindicatos”.

“Se decidió pausar el pasaje a la virtualidad porque estaba generando un conflicto con los docentes”, agregó el presidente del Consejo Directivo Central (Codiden) de la ANEP.

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“Es una decisión que se venía postergando hace dos semanas a pesar de que el diálogo estaba”, dijo Caggiani, en referencia a reuniones previas con los sindicatos.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza había resuelto el domingo iniciar dos días de paro en los Institutos Normales, al Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los Institutos de Formación Docente en general.

La ANEP había resuelto pasar al sistema de clases virtuales, a distancia, debido a la ocupación que lleva semanas en varios Institutos de Formación Docentes, como en Magisterio.

Tras el paro de 48 horas anunciado para este lunes y martes, que se extendía a otras institutos de la ANEP, se resolvió suspender la virtualidad y reunirse con los sindicatos, dijo Caggiani.

Señaló que “se estaba arriesgando este semestre” de clases y destacó que “es deber de la administración también velar por el derecho a la educación”.

Conocida esta nueva decisión de la ANEP, el sindicato de profesores de formación docente resolverá en la noche de este lunes si mantiene o levanta el paro del martes. El de este lunes ya está en proceso.