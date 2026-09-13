Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas

Siete delincuentes rapiñaron un local nocturno ubicado en la avenida Don Pedro de Mendoza y Camino Carlos Linneo, en la zona de Manga.

Información primaria indica que siete hombres con el rostro cubierto ingresaron al lugar y, mediante amenazas, agresiones y disparos de arma de fuego, se llevaron pertenencias de varias personas que se encontraban en el local.

Tres personas fueron asistidas por personal médico y diagnosticadas con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Seguí leyendo Delincuente armado rapiñó un comercio en Salto; apuntó a los presentes, entre ellos un bebé, y se llevó $10.000

Entre los objetos denunciados como sustraídos se encuentran documentos, tarjetas, dinero y teléfonos celulares.

En el lugar se constataron daños de arma de fuego y manchas de sangre, por lo que Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

La Policía analiza las cámaras de videovigilancia del local para esclarecer el hecho.