Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha

Encontraron muerto en la cárcel al hombre que este sábado había sido imputado por el homicidio de su pareja, una mujer de 48 años, en Rocha.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el hombre de 56 años amaneció sin vida en la celda de la Unidad 22 y que, en principio, no presenta signos de muerte violenta.

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El caso

Una mujer de 48 años fue encontrada muerta por una puñalada en su vivienda, ubicada en la intersección de José B. Monterroso y Julio J. Martínez.

Un hombre se acercó a un móvil policial, que se encontraba de recorrida por la zona, manifestando que su pareja se encontraría sin vida en el interior de su vivienda.

Personal policial concurrió al lugar y constató que en la cocina, ubicada en el acceso al domicilio, se encontraba la víctima sin signos vitales y con abundante sangrado a su alrededor y sobre el cuerpo.

Se solicitó asistencia médica quienes constataron el fallecimiento.

La comisario mayor Laura Pérez, Directora departamental especializada en violencia doméstica y género dijo a Subrayado que el hecho “tiene características de femicidio” pero que aún está en investigación.

Aclaró además que el hombre detenido, mayor de edad, tenía un vínculo con la mujer y que no existían denuncias previas por violencia de género.

El hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio y cumplía prisión preventiva por 180 días.