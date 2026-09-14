Un hombre de 28 años recibió un disparo en el cuello tras ser baleado por la Policía este lunes de mañana en La Unión, Montevideo.
Persecución policial en la Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
Policías vieron un auto con al menos tres personas adentro, una de ellas armada, y comenzaron una persecución que terminó con uno de los sospechosos herido en el cuello.
De acuerdo con información primaria a la que accedió Subrayado, policías observaron un auto en el que viajaban al menos tres personas, una de ellas armada. Los efectivos comenzaron a perseguir el vehículo.
La persecución terminó en Silvestre Pérez y Juan J. Rousseau, cuando los sospechosos detuvieron el auto, pusieron marcha atrás y chocaron al patrullero que los perseguía.
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Como consecuencia, uno de los policías disparó hacia el auto e hirió a uno de los ocupantes. En el lugar quedó un casquillo perteneciente a una pistola Glock del Ministerio del Interior.
El hombre herido recibió el balazo en el cuello y fue trasladado por policías al Hospital Pasteur. Los otros ocupantes del auto escaparon, mientras que los policías no resultaron heridos.
La Policía preservó la escena y quedó allí el casquillo. En el caso trabaja personal de Investigaciones de la Zona Operacional II de Montevideo.
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