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Pedro Giralt y Gowland

Investigan homicidio: un hombre recibió dos disparos en la espalda efectuados desde una moto, en Tres Ombúes

El hombre de 32 años fue trasladado desde Pedro Giralt y Gowland, donde ocurrió el ataque, hasta un centro de salud donde murió.

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Un hombre de 32 años fue asesinado de varios disparos en las últimas horas en Pedro Giralt y Gowland, en el barrio Tres Ombúes.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba junto a otra persona cuando una moto con dos ocupantes pasó por el lugar y efectuaron disparos de arma de fuego, dándose a la fuga.

La Policía fue alertada mediante varios llamados que daban cuenta de un hombre herido de arma de fuego en la zona.

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Una vez en el lugar constataron que el herido era trasladado en un vehículo particular hacia un centro asistencial.

Los médicos constataron su fallecimiento como consecuencia de dos heridas de arma de fuego en la espalda.

Personal del Departamento de Homicidios trabaja para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

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