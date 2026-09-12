Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito

El fuego se produjo en la calle General Las heras, próximo a Avenida Italia, a una cuadra del Hospital de Clínicas.

Las llamas comenzaron con la quema de "basura y mugre", y el tipo de plástico afectado provocó una importante cortina de humo.

El incendio se inició en una estructura abierta y abandonada que utilizan personas en situación de calle para vivir. Vecinos de la zona contaron a Subrayado que ese predio es usado habitualmente con ese fin.

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La circulación por Avenida Italia se vio afectada, y la policía debió desviar los vehículos hacia José Brito Foresti.

El fuego fue controlado rápidamente por personal de bomberos, aunque el humo continuó afectando la visibilidad en la zona.