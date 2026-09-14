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AVANCE DESCONTROLADO DE LA IA

Alerta mundial: la ONU pide una "acción urgente" para frenar la IA: "Todos los derechos humanos están amenazados"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó a Estados y empresas poner un freno al desarrollo extremo de la IA. Dijo que incluso “el derecho a la vida” está en juego.

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: AFP

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: AFP

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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una "acción urgente" para regular la inteligencia artificial (IA) debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", dijo Turk en un comunicado.

"Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales", agregó. "Todos los derechos humanos están amenazados" por esta tecnología, incluido el derecho a la vida", insistió.

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La preocupación por las consecuencias del rápido aumento de la IA está creciendo.

Varios directivos estadounidenses del sector tecnológico también han abogado por ralentizar los avances en este ámbito.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Darío Amodei, se pronunció a favor de una desaceleración para permitir una mejor evaluación de los riesgos derivados de las nuevas capacidades de la IA. Recibió públicamente el respaldo de su homólogo de OpenAI, Sam Altman, así como de Elon Musk.

Según el alto comisionado de la ONU, "la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un cambio radical y exponen todos los aspectos de nuestras vidas a un riesgo existencial cada vez mayor".

"Dependemos casi por completo de un reducido número de empresas poderosas para tomar las decisiones acertadas sobre el desarrollo de la IA en beneficio de toda la humanidad", concluyó Turk.

FUENTE: AFP

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