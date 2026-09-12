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Fue a prisión preventiva "el Sopita" detenido por tres homicidios y la rapiña a un policía

El primero de los homicidios fue en enero en el barrio El Monarca, el segundo fue febrero cuando fue asesinado un hombre de 27 años y el tercero en marzo en Las Toscas.

Foto: Ministerio del Interior. Detención del requerido en Plácido Ellauri, Montevideo.

Foto: Ministerio del Interior. Detención del requerido en Plácido Ellauri, Montevideo.

Michael Matías Silva Pullol, conocido como “el Sopita” tiene 20 años y había sido detenido por haber participado de tres homicidios en enero, febrero y marzo de este año.

Finalizada la audiencia judicial de este viernes la justicia dispuso la formalización de la investigación por un delito de homicidio agravado.

Como medida cautelar se determinó la prisión preventiva por el plazo de 90 días.

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El primero de los homicidios fue en enero en el barrio El Monarca, zona donde frecuenta el Sopita. Ese día fue asesinado un hombre de 30 años; los investigadores lo habían identificado y el Ministerio del Interior había difundido sus datos para dar con su paradero, pero no había sido posible hasta este jueves de mañana.

El segundo homicidio vinculado con Pullol fue febrero en Villa García cuando fue asesinado otro hombre de 27 años de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado en un descampado.

Pero, además, los investigadores le adjudican también un homicidio ocurrido en marzo en Las Toscas, en Canelones, donde fue atacado un hombre de 29 años dentro de una casa.

El Sopita, además, estaba requerido por haber rapiñado a un policía en Barros Blancos (Canelones) en noviembre de 2025. Durante ese hecho, el efectivo, perteneciente a la Dirección Nacional de Policía Caminera, resultó herido en el rostro por un disparo de arma de fuego.

Foto: difusión Ministerio del Interior. Michael Matías Silva Pullol.

Foto: difusión Ministerio del Interior. Michael Matías Silva Pullol.

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