Investigan homicidio en Maldonado: un hombre fue encontrado tendido en la vía pública con varios impactos de arma de fuego

La Policía de Maldonado investiga el homicidio de un hombre ocurrido en el barrio Pinares, en Maldonado.

El servicio de emergencias 911 tomó conocimiento de un hombre tirado en la vía pública, en la calle Proción, y de que se habían escuchado disparos de arma de fuego.

Una vez en el lugar efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona Operacional II del Departamento de Hechos Complejos y una unidad de emergencia médica, constataron la presencia del hombre tendido en la calle con varios impactos de arma de fuego; los médicos determinaron su fallecimiento.

Se trata de un hombre de 39 años, poseedor de antecedentes penales. En la escena trabajó la fiscal de 2° Turno, autoridades del Comando de Jefatura, jefes de las Zonas Operacionales II y V, personal de Policía Científica y efectivos del Departamento de Homicidios.

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