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HOMICIDIO

Mataron a un hombre de 31 años en un intento de rapiña cuando trabajaba como delivery en Carrasco Norte

De acuerdo a información primaria, el trabajador, oriundo de Cuba, intentó resistir al robo y le dispararon.

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Mataron a un hombre cubano de 31 años en un intento de rapiña en Carrasco Norte, este viernes.

Los delincuentes abordaron a la víctima, que trabajaba como delivery, esta se resistió al asalto y le dispararon, de acuerdo a la información primaria.

El hecho ocurrió en Capri y Máximo Tajes, donde trabaja la Policía, personal del PADO y aguardan a Científica.

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Un repartidor que llegó a la zona junto a otros colegas, al enterarse de lo sucedido, sostuvo que su trabajo está "muy complicado".

"Trabajar en esto es duro, porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo el hombre.

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Otro repartidor fue asesinado este jueves de noche, en el Prado, en un intento de rapiña. Tenía 22 años.

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