MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que la IMM asigne nuevos puestos: "Tenemos 36 locales vacíos; no damos para pagar los gastos"

Los comerciantes de la tradicional feria de Montevideo dijeron a Subrayado que hay días que no abren caja y que pasa gente interesado en los locales.

Comerciantes de los tradicionales Techitos Verdes reclaman que la Intendencia de Montevideo asigne nuevos puestos; aseguran que no les da para pagar los gastos y que hay días que no abren caja.

La vicepresidenta de la asociación civil Techitos Verdes, Amalia Santos, dijo a Subrayado que la feria ha bajado muchísimo, pero que siguen trabajando. "Estos últimos años ha sido muy difícil para nosotros", comentó.

Según dijo Santos, desde la vuelta de la pandemia no se han otorgado puestos y destacó que hay interesados. "Siempre está pasando gente y preguntando si los puestos se van a entregar, cómo tienen que hacer y nosotros mismos los mandamos a la intendencia porque lo que queremos nosotros es tener la feria llena, que se otorguen los puestos".

La vicepresidenta dijo que ya no les da para pagar los gastos.

Por su parte, María Rivera, una de las comerciantes indicó que hubo una remodelación de la feria por lo que tuvieron que trasladarse a la plaza de los 33 y, cuando volvieron estaba la pandemia. "Cada vez viene menos gente a la feria (...) tenemos 36 locales vacíos que necesitamos que se den, que vengan otros permisarios a trabajar junto con nosotros para poder seguir".

Ofelia Rodríguez, otra de las comerciantes tiene 80 años y asegura que los Techitos Verdes son su vida y que no puede jubilarse porque necesita seguir trabajando. "Para mí ellos son una familia", contó.

Los comerciantes expresaron que hay días que no abren caja.

