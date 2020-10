Hay 15 nuevos casos de coronavirus hasta la mañana de este sábado

“Vamos a estar cómodamente arriba de 15, no sé si no vamos a llegar a 36 o más”, dijo Salinas este sábado entrevistado por Jaime Clara en Sábado Sarandí en 690 AM. Al ser consultado sobre si el incremento en la cantidad de casos diarios se debe a la Marcha de la Diversidad, el viernes 25, y los festejos de las elecciones, el domingo 27 de setiembre, Salinas dijo que “no se puede ser concluyente”.

“Todo eso colabora para que se incrementen los casos. No digo que todo esto se deba a la marcha o a las elecciones”, afirmó; aunque “no fueron el mejor ejemplo”, acotó.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron a Subrayado que esos casos y el incremento de estas horas se atribuye a "los eventos" de la semana pasada, pero que podrá verse efectivamente el impacto entre este sábado y el miércoles que viene.

Actualmente, hay tres focos principales de Covid-19, Montevideo con 133 casos activos, Rivera con 47 (en descenso) y Colonia con 20 (en aumento, por diseminación territorial).

“Hemos aflojado las marcas. Hemos tenido una falsa sensación de seguridad”, dijo el ministro. “Si íbamos bien hasta ahora es porque hicimos las cosas como se debía. Hay resultados porque se cumplieron determinados protocolos y se hicieron aperturas que conducían a un fin”, agregó.

Este fin de semana del Patrimonio, Salinas recomendó respetar el aforo, utilizar alcohol en gel y tapabocas en todo momento y respetar el distanciamiento físico sostenido.

https://twitter.com/DrDanielSalinas/status/1312409328670867458 Este fin de semana 3 y 4 de octubre se celebra el Dia del Patrimonio homenajeando en la figura del Dr. Manuel Quintela a la salud como patrimonio intangible a preservar.

Como ciudadano les pido una vez más que extremen las medidas de protección. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) October 3, 2020