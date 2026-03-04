RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS

Falla en las laptops Acrab 2025 de Ceibal: encontraron solución y estos son los pasos a seguir por los alumnos

La falla técnica en el modelo de laptop Acrab 2025 "podría provocar el recalentamiento de la batería y, en determinadas circunstancias, podría generar daños", informó Ceibal.

laptop-ceibal-comunicado

Ceibal informó que encontró solución para la falla en las laptops Acrab 2025 y solicita a los alumnos que tengan la misma, que las lleven a sus centros educativos para la reparación, en condiciones especiales y con un calendario de visita para la reparación.

Las laptops serán reparadas en los mismos centros educativos donde fueron entregadas, de forma gratuita, sin el cargador e identificadas con nombre, cédula de identidad, celular y correo electrónico de contacto.

Abarca a los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Montevideo, Río Negro, Rivera y Soriano. El calendario de visita para reparación se debe consultar en beneficio.ceibal.edu.uy/visitas.

“Ceibal identificó una falla técnica en el modelo de laptop Acrab 2025 que podría provocar el recalentamiento de la batería y, en determinadas circunstancias, podría generar daños permanentes en el equipo e incluso riesgo de quemaduras”, había informado la institución a fines de enero.

Las autoridades reiteran que los alumnos que tienen estas laptops Acrab 2025 no las utilicen y las dejen desenchufadas y apagadas.

En el comunicado pueden observarse detalles para reconocer el modelo:

Comunicado-ACRAB 2025 (reparaciones)

