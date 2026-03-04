ADN confirmó que se trata de una especie bovina en caso de mujer que denunció que le entregaron un perro por cordero

Los análisis de ADN confirmaron que se trata de una especie bovina y no un cordero ni un perro como aseguró Gabriela, la mujer que denunció su caso ante la Policía y el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ).

La semana pasada dio a conocer su caso en diálogo con Subrayado . Contó que compró un cordero a través de redes sociales para festejar el cumpleaños de un año de su hijo. Pagó 2.633 pesos por el animal de poco más de 12 kilos y medio, que se lo llevaron hasta la puerta de su casa. Dijo que cuando iba a guardar el cordero sintió un fuerte olor y comenzó a sospechar que el animal no era el que había comprado, y tal vez se trataba de un perro.

Tras realizar la denuncia del caso, autoridades del INBA, el Instituto Nacional de Carnes ( INAC ) y la Intendencia de Montevideo (IMM) tomaron intervención y resolvieron medidas, como la realización de pruebas de ADN para determinar la especie del animal.

"Los estudios de laboratorio dan cuenta que se trata de especie bovina y no de cordero como se señaló", informó el INAC. Desde el instituto, se realizó una exhortación a la población a comprar carne únicamente en carnicerías habilitadas, debidamente registradas y monitoreadas por el INAC, establecimientos que garantizar la inocuidad y trazabilidad de los productos.

En el caso de realizar la compra por plataformas digitales, recomiendan verificar que la publicación cuente con el número del Registro Único Nacional de Empresas Cárnicas (RUNEC).

"Esta compra no contó con el monitoreo que tienen las transacciones comerciales del sector cárnico legal que están trazadas por el Sistema de Registro y Gestión del Abasto (SRGA), generando una guía electrónica que brinda seguridad al mercado, a las empresas y a los consumidores", explicó el instituto en un comunicado.

El caso es investigado por la Fiscalía y el Ministerio del Interior para determinar las responsabilidades de los autores de la maniobra.