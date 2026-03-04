"Un proceso iniciado con intencionalidad política" y "tiene un crédito contra el Estado"; García y Ojeda sobre Besozzi

Los senadores del Partido Nacional, Javier García , y del Partido Colorado, Andrés Ojeda , analizaron la decisión de la Fiscalía de sobreseer al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi , imputado el año pasado por delitos contra la administración pública.

García aseguró que fue "un proceso iniciado con clarísima intencionalidad política y por motivación política". El nacionalista cuestionó a la entonces fiscal del caso, Stella Alciaturi, por pronunciarse poco tiempo antes de las elecciones departamentales, a las que Besozzi se postuló a la reelección.

Afirmó que la fiscal tenía una "notoria militancia en redes a favor del Frente Amplio". "No había ningún tipo de objetividad ni apego a cualquier criterio de objetividad jurídica", sostuvo. "Se me cuestionó que había en la Fiscalía un centro de operaciones políticas, ¿queda alguna duda?", cuestionó.

Ojeda afirmó que es un caso excepcional porque el cambio de fiscal en la causa implicó la revisión en su totalidad de lo actuado anteriormente, de la imputación a la absolución. "Esto ameritaría algún tipo de revisión, de qué pasó con lo anterior que los dejó en esta posición", señaló.

El colorado aseguró que Besozzi "objetivamente, tiene un crédito contra el Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial. Puede hacer una demanda civil por prisión indebida por el tiempo que estuvo en prisión domiciliaria y por otros perjuicios que haya tenido". "La mayor responsabilidad de esta prisión indebida está en el fiscal que la pide", acotó.