RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOBRESEIMIENTO DEL INTENDENTE DE SORIANO

"Un proceso iniciado con intencionalidad política" y "tiene un crédito contra el Estado"; García y Ojeda sobre Besozzi

Los senadores nacionalista Javier García y colorado Andrés Ojeda analizaron la decisión de la Fiscalía de sobreseer al intendente de Soriano, imputado el año pasado por delitos contra la administración pública.

garcia-ojeda-sobreseimiento-besozzi

Los senadores del Partido Nacional, Javier García, y del Partido Colorado, Andrés Ojeda, analizaron la decisión de la Fiscalía de sobreseer al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, imputado el año pasado por delitos contra la administración pública.

García aseguró que fue "un proceso iniciado con clarísima intencionalidad política y por motivación política". El nacionalista cuestionó a la entonces fiscal del caso, Stella Alciaturi, por pronunciarse poco tiempo antes de las elecciones departamentales, a las que Besozzi se postuló a la reelección.

Afirmó que la fiscal tenía una "notoria militancia en redes a favor del Frente Amplio". "No había ningún tipo de objetividad ni apego a cualquier criterio de objetividad jurídica", sostuvo. "Se me cuestionó que había en la Fiscalía un centro de operaciones políticas, ¿queda alguna duda?", cuestionó.

hoy vuelvo a creer en la justicia, dijo besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestiono el codigo del proceso penal
Seguí leyendo

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal

Ojeda afirmó que es un caso excepcional porque el cambio de fiscal en la causa implicó la revisión en su totalidad de lo actuado anteriormente, de la imputación a la absolución. "Esto ameritaría algún tipo de revisión, de qué pasó con lo anterior que los dejó en esta posición", señaló.

El colorado aseguró que Besozzi "objetivamente, tiene un crédito contra el Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial. Puede hacer una demanda civil por prisión indebida por el tiempo que estuvo en prisión domiciliaria y por otros perjuicios que haya tenido". "La mayor responsabilidad de esta prisión indebida está en el fiscal que la pide", acotó.

OJEDA BESOZZI
Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES

La murga Doña Bastarda y parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026
UTILIZÓ un CORTE CASERo

Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno

Te puede interesar

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación video
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
Hoy vuelvo a creer en la Justicia, dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal video
"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal
Un proceso iniciado con intencionalidad política y tiene un crédito contra el Estado; García y Ojeda sobre Besozzi video
SOBRESEIMIENTO DEL INTENDENTE DE SORIANO

"Un proceso iniciado con intencionalidad política" y "tiene un crédito contra el Estado"; García y Ojeda sobre Besozzi

Dejá tu comentario