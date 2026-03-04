Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores

Un hombre de 57 años murió al ser atropellado por un ómnibus de Copsa en el corredor de General Flores.

El accidente ocurrió este miércoles de mañana en el límite entre el Cerrito de la Victoria y el barrio Pérez Castellano.

Al lugar acudió personal médico y la Policía. El tránsito por el corredor está desviado y la zona congestionada.

