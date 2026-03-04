RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores

El accidente ocurrió este miércoles de mañana. El hombre cruzaba por el corredor de General Flores cuando fue atropellado por un ómnibus.

El accidente ocurrió este miércoles de mañana en el límite entre el Cerrito de la Victoria y el barrio Pérez Castellano.

Al lugar acudió personal médico y la Policía. El tránsito por el corredor está desviado y la zona congestionada.

