Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación

Una familia se manifestó este martes frente a los juzgados de la calle Bartolomé Mitre en reclamo de la liberación de un joven imputado por homicidio.

El hijo y el hermano de las manifestantes está imputado desde el año 2025 por el homicidio de su padre. La familia denuncia que todos eran víctimas de violencia intrafamiliar o abusos sexuales por parte del hombre y solicitan la aplicación de un artículo del Código Penal que permitiría su libertad.

"Se enteró horas previas a lo que cometió, de un montón de información que reactivó el trauma. Empezó todo el 22 de mayo cuando yo me entero de que él se va a Paysandú a vivir, el padre. Entré en estado de pánico y mi hijo me preguntó por qué tanto pánico y yo le dije todo el trauma que viví, sobre todo las palizas, las golpizas, las noches de agua fría en la ducha, las pastillas, 10,12, 14 por día; me estaba dejando en un estado de locura", contó la madre.

La mujer relató que su hijo no conocía esa información. Una vez llegó a Montevideo buscó a su hermana y se enteró de otros relatos.

"Él fue a hablar con mi papá ese día y mi papá le sacó un arma de fuego y ahí pasó lo que pasó", dijo una de ellas.

Otra de las hermanas sostuvo que ellas son las víctimas y que el hombre tuvo una denuncia en 2010 por abuso sexual y violación, pero solo estuvo preso un año y medio.

"Es una realidad que nuestro padre aparecía a la salida del liceo en varias oportunidades, en el trabajo también a mí me pasó de tener que encontrármelo", expresó otra de las hermanas.

"Nosotros somos 6 y creo que de los 6, es el más amoroso. Todo el tiempo nos cuida, trata de sacarnos una sonrisa, yo con él me siento muy contenida. También es una realidad que cuando pasó el homicidio, él le dijo al de Homicidios que me dijera que ahora me podía comer el alfajor en paz. Lo que pasaba es que cada vez que mi padre abusaba de mí me daba un alfajor, y yo le conté a él ese sábado que no podía comer el alfajor porque me llevaba a ese recuerdo", relató otra de las hermanas.

Y agregó: "Con esto no estamos diciendo que matar está bien, pero capaz que como Estado deberíamos de reveer qué políticas de acompañamiento, qué leyes tenemos que realmente amparen a las víctimas y se animen a denunciar".

Otra de ellas dijo que piden justicia, "una justicia real".

Por su parte, la activista por los derechos de la mujer, Andrea Tuana, dijo a Subrayado que este es un caso que demuestra que falla el Estado.

"Los relatos que hacen es realmente un infierno. Torturas, submarinos, abuso sexual (...) son casos extremos, dolorosisimos que si no hay una intervención a tiempo después pasan estas cosas o los suicidios, o los trastornos psicológicos gravísimos o lamentablemente también hay casos donde se termina matando el agresor", destacó.

Y añadió: "El Estado te fallo, no te protegió, te abandonó ¿y ahora el Estado te va a condenar y a castigar?, es realmente algo que indigna y yo creo que es para esos casos se tiene en el Código Penal un artículo que permite eximir de pena en el caso de que la persona haya vivido una situación intensa y prolongada de violencia intrafamiliar".