"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal

"A mis compañeros los fueron a buscar esposados para hoy decirles que no había elementos para acusarlos", sostuvo el intendente de Soriano.

El intendente dijo a la prensa que él "confiaba en la Justicia por más que para mí había defectos que tenía el Código del Proceso Penal".

"Siempre dije que era inocente. Me hicieron pasar mal y si había gente intencionada para que yo pasara mal, pasé mal. Mi familia pasó muy mal. La vida sigue pero son cosas que no deberían pasar", señaló. "Acuérdense que no voté", remarcó.

Fiscal de Soriano pidió el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi y los demás imputados

"Hoy retomo y vuelvo a creer en la Justicia y este Código del Proceso Penal creo que hay que reformar algunas cosas porque queda librado a que cada uno lo interpreta como quiere. A mis compañeros los fueron a buscar esposados para hoy decirles que no había elementos para acusarlos", agregó sobre los perjuicios.

El fiscal pidió lo mismo para los demás jerarcas imputados, por lo que se cierra el caso para todos.

