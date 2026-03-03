RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que las estaciones ya pasan desapercibidas, como el otoño. "Hoy no tenemos esa adaptación, pasamos rápidamente del calor al frío", señaló.

frio-montevideo-gente

"Casi a mediados de abril, principios de mayo podrían comenzar a gestarse los primeros ingresos de aire polar", indicó. Y agregó: "Tenemos más de un mes donde las temperaturas van a seguir elevadas".

Cisneros comentó que prácticamente ya pasan desapercibidas las estaciones como el otoño que permitían a las personas y distintos organismos adaptarse a los cambios de temperatura. "Hoy no tenemos esa adaptación, pasamos rápidamente del calor al frío o del frío al calor, es un poco lo que va a pasar", dijo.

calor agobiante para el inicio de clases: mandenlos de short y livianos de ropa, anuncio nubel cisneros
"Calor agobiante" para el inicio de clases: "Mándenlos de short y livianos de ropa", anunció Nubel Cisneros

Consultado sobre el invierno 2026, el meteorólogo señaló que será un poquito más largo de lo habitual. "Vamos a tener la ventaja que vamos a entrar a finales de agosto, principios de setiembre, el calor va a comenzar a hacerse sentir", explicó.

Cisneros dijo que el invierno será intenso, comenzando las masas de frío polar en el mes de mayo. "Es muy probable que nuevamente tengamos episodios de nevadas en la región, fundamentalmente en las zonas de serranías", apuntó.

En lo que respecta a las precipitaciones, adelantó que van a seguir siendo muy escasas.

