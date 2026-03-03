Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS

Animales Sin Hogar (ASH) denunció que Antel , de forma “unilateral”, modificó el sistema de donación por SMS al 24200, poniendo en riesgo la alimentación y atención veterinaria de casi 2.000 animales. La empresa de telecomunicaciones informó que los cambios forman parte de un proceso de regularización de las contribuciones.

La ONG emitió un comunicado en el que señaló que “sin instancias de diálogo, sin notificación formal dirigida a la organización y sin explicaciones públicas claras, el funcionamiento del servicio cambió sustancialmente”.

Desde Antel, se informó a Subrayado este martes que “sí hubo encuentros formales” y que la modificación forma parte de un “proceso de regularización de las contribuciones por SMS” que se viene aplicando desde la pasada administración. “El sistema viejo quedó obsoleto”, explicaron.

Bajo esta nueva reglamentación, la colaboración que una persona quiera hacer, la puede realizar sin inconvenientes, pero “por fuera de los contratos”.

Agregaron que ASH “no es la única organización afectada por estos cambios” y que a pesar de que “jurídicamente es complicado” revertir la decisión, habrá nuevas instancias diálogo