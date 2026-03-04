La murga Doña Bastarda y los parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026

Camilo Abella, de Doña Bastarda, en nota con Subrayado.

En la madrugada de este miércoles se conocieron los fallos del Concurso de Carnaval en Montevideo, que terminó con Doña Bastarda como la ganadora, nuevamente, en la categoría murgas; Momosapiens ganó otra vez en Parodistas, y son los dos bicampeones del carnaval.

Además, Yambo Kenia es la campeona en la categoría Sociedad de Negros y Lubolos; mientras que Sociedad Anónima ganó en Humoristas y La Compañía en Revistas.

El título 2026 para Doña Bastarda fue muy especial, primero porque el 22 de febrero falleció Agustín Ríos , uno de sus integrantes, un golpe muy duro para todo el conjunto y sus seguidores.

Además, en el inicio del carnaval, a fines de enero, el libreto de Doña Bastarda fue objetado por una calificadora que trabaja para el INAU. Se lo declaró no apto para todo público, pero tras una apelación esa sanción quedó sin efecto y el espectáculo se pudo presentar.

La lista con los ganadores y los primeros puestos en cada categoría:

Murgas:

Doña Bastarda 2.757 puntos // La Gran Muñeca 2.646 // La Nueva Milonga 2.644 // Falta y Resto 2.643 // Cayó La Cabra 2.641.

Parodistas:

Momosapiens 1.110 puntos // Caballeros 1.060 // Zíngaros 1.047 // Los muchachos 950 // Adam´s 583.

Sociedad de Negros y Lubolos:

Yambo Kenia 1.132 puntos // Valores 1.119 // Integración 1.102 // La Sara del Cordón 1.034 // Más que lonja 583 // Herencia Ancestral 495.

Humoristas:

Sociedad Anónima 1.147 puntos // Cyranos 1.092 // Los Rolin 1.075 // Los Chobys 596 // Social Club 536.

Revistas:

La Compañía 1.416 puntos // Tabú 1.382 // Madame Gótica 1253 // Carambola 693 // House 664.