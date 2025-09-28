Hallan camioneta incendiada cerca del arroyo Miguelete y presumen que es la usada durante el atentado a Ferrero

Una camioneta con caja fue hallada incendiada por la Policía en la zona del barrio 40 Semanas. En José María Silva casi Costanera del Arroyo Miguelete .

El vehículo fue incendiado en su totalidad y la Policía Científica comenzó a trabajar sobre esa escena en el mediodía de este domingo.

Según presumen los investigadores, esa camioneta fue utilizada por los delincuentes que atentaron contra la fiscal Mónica Ferrero en su casa de Jacinto Vera.

Un segundo vehículo fue hallado en el barrio Marconi: un auto Volkswagen Bora negro, en Salustio esquina Torricelli y dos personas que circulaban en este, detenidas. Se presume que fue el vehículo que utilizaron los delincuentes para escapar. Resta ver la participación de los dos detenidos en el hecho.

camioneta-segunda-marconi-atentado-ferrero-abandonada Foto: Subrayado. Segunda camioneta, hallada abandonada en Marconi.

El atentado ocurrió a las cinco de la madrugada. Dos delincuentes ingresaron al predio de la casa de Ferrero por una azotea y, además de disparar, causaron una explosión con un artefacto explosivo, dijeron fuentes del caso a Subrayado. Ferrero se encontraba en el interior de la casa con familiares, pero nadie resultó herido.

Si bien había custodia, los funcionarios estaban en el frente de la casa, y no advirtieron a los intrusos ingresando por la azotea, añadieron los informantes.

Tras causar una explosión y disparar al menos dos veces, los delincuentes escaparon en una camioneta, presumiblemente la que ahora fue hallada incendiada.

El ministro del Interior, Carlos Negro, citó a la plana mayor de la cartera para una reunión a la hora 15:30. Allí harán una puesta a punto de la investigación y luego brindarán detalles del caso ante la prensa. Al momento no hay detenidos.

El ministro escribió en X (antes Twitter): "Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables".

Y agregó: "Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer. Nos reuniremos con el Presidente de la República para presentar los avances de la investigación".