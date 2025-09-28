"Van a caer" y "que recaiga todo el peso de la ley": el mensaje de Carlos Negro tras atentado a fiscal de Corte

El ministro del Interior, Carlos Negro, citó a la plana mayor de la cartera, a una reunión a las tres y media de la tarde de este domingo, tras el atentado en la casa de Montevideo de la fiscal Mónica Ferrero.
El ministro del Interior, Carlos Negro, citó al comando tras el atentado a Ferrero. Afirmó que puso todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la fiscal.
Negro afirmó que ordenó todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la fiscal de Corte. Y afirmó que los delincuentes "van a caer". Pidió "que recaiga todo el peso de la ley".
El ministro escribió en X (antes Twitter): "Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables".
Agregó: "Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer. Nos reuniremos con el Presidente de la República para presentar los avances de la investigación".
El encuentro será para hacer una puesta a punto sobre los avances de la investigación. Y habrá declaraciones ante la prensa, afirmaron desde el ministerio.
El atentado ocurrió a las cinco de la mañana de este domingo en la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera. Los delincuentes ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.
Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.
Los autores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.
Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos. Al momento no hay detenidos, y la Fiscalía no se ha expresado.
