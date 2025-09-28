"Van a caer" y "que recaiga todo el peso de la ley": el mensaje de Carlos Negro tras atentado a fiscal de Corte

El ministro del Interior, Carlos Negro , citó a la plana mayor de la cartera, a una reunión a las tres y media de la tarde de este domingo, tras el atentado en la casa de Montevideo de la fiscal Mónica Ferrero .

Negro afirmó que ordenó todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la fiscal de Corte. Y afirmó que los delincuentes "van a caer". Pidió "que recaiga todo el peso de la ley".

El ministro escribió en X (antes Twitter): "Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables".

Agregó: "Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer. Nos reuniremos con el Presidente de la República para presentar los avances de la investigación".

— Carlos Negro (@CNegro7) September 28, 2025

El encuentro será para hacer una puesta a punto sobre los avances de la investigación. Y habrá declaraciones ante la prensa, afirmaron desde el ministerio.

El atentado ocurrió a las cinco de la mañana de este domingo en la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera. Los delincuentes ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los autores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos. Al momento no hay detenidos, y la Fiscalía no se ha expresado.