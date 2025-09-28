Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte , Mónica Ferrero , en Montevideo, a las cinco de la madrugada de este domingo. Dispararon al menos dos veces, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. Ferrero se encontraba con familiares allí, pero no hubo personas heridas.

Los delincuentes, que ingresaron por una azotea con un artefacto explosivo, causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda, añadieron fuentes del caso. Enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron. Había custodia para la fiscal de Corte, pero estaba ubicada en el frente de la vivienda.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos. Al momento no hay detenidos.

En horas del mediodía, la Policía trabajaba en la zona del barrio 40 Semanas porque allí halló una camioneta con caja, incendiada. Presume que fue la utilizada por los agresores. También en Marconi fue encontrado un auto negro que, estiman, también estuvo involucrado.

La Fiscalía no se ha expresado de forma pública.

"En este tema no puede haber diferencias".

El expresidente Luis Lacalle Pou informó en sus redes sociales que se comunicó en la mañana de este domingo con el presidente Yamandú Orsi.

"Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia", escribió en sus redes sociales.

Me comuniqué con el presidente @OrsiYamandu a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección.

Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 28, 2025

Orsi, al momento, no se ha expresado al respecto.

Quien también se comunicó con el mandatario, según dijo, fue el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. En X, escribió: "El atentado contra la Fiscal de Corte es un ataque directo a la institucionalidad democrática del país. El Estado debe dar una respuesta inmediata y firme, los responsables deben ser identificados y castigados. Nuestra solidaridad con la Dra. Ferrero y su familia. Me comuniqué con el presidente Orsi y el ministro Negro para trasladarle la preocupación que como Partido Nacional tenemos por la gravedad institucional que este atentado implica. En este tema, todos los partidos tenemos que estar juntos en la defensa de la institucionalidad del país".

El atentado contra la Fiscal de Corte es un ataque directo a la institucionalidad democrática del país.

El Estado debe dar una respuesta inmediata y firme, los responsables deben ser identificados y castigados.

Nuestra solidaridad con la Dra. Ferrero y su familia.

Me comuniqué… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) September 28, 2025

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani escribió en X (antes Twitter): "Todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político".

Todo el respaldo politico e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Monica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema politico. https://t.co/Ib4Pj6RiTn — Daniel Caggiani (@DCaggiani) September 28, 2025

El senador y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, escribió: "Todo nuestro respaldo y solidaridad con la Fiscal de Corte Mónica Ferrero y su familia. El Estado debe proteger a esta gran profesional y servidora pública, que día a día lucha contra la peor cara de la delincuencia".

Todo nuestro respaldo y solidaridad con la Fiscal de Corte Mónica Ferrero y su familia.

El Estado debe proteger a esta gran profesional y servidora pública, que día a día lucha contra la peor cara de la delincuencia. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) September 28, 2025

El senador y exministro de Defensa, Javier García (Partido Nacional), escribió: "El atentado contra la Fiscal de Corte Dra M. Ferrero en su casa esta madrugada es de una gravedad institucional incalculable, un antes y un después en Uruguay. En estas horas se requiere todo el peso del Estado para investigar y perseguir a los terroristas que están atrás de esto. Todo el respaldo a las autoridades y gobierno para perseguir a los culpables y proteger a la Fiscal y su familia".

El atentado contra la Fiscal de Corte Dra M. Ferrero en su casa esta madrugada es de una gravedad institucional incalculable, un antes y un después en Uruguay. En estas horas se requiere todo el peso del Estado para investigar y perseguir a los terroristas que están atrás de… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 28, 2025

Ese tuit de García fue citado por el senador Sebastián Da Silva, quien agregó: "Esto es un antes y un después. A dejarse de cosas y palabras edulcoradas. No se puede permitir que la decadencia llegue al Uruguay".

Esto es un antes y un después . A dejarse de cosas y palabras edulcoradas . No se puede permitir que la decadencia llegue al Uruguay . https://t.co/2ybVQjnqnT — Sebastian Da Silva (@camboue) September 28, 2025

El senador del Partido Colorado Gabriel Gurméndez escribió: "ALARMA. El ataque al domicilio de la Fiscal de Corte Mónica Ferrero es un vuelco dramático en el escenario de la inseguridad pública. La mayor amenaza a las garantías y a la independencia de magistrados de nuestro sistema judicial: el miedo a actuar. Si hay organizaciones criminales detrás de esto sería un punto de inflexión. Sé deberá aclarar. Lo dijimos la semana pasada: la seguridad no puede esperar. Y menos si empieza a socavar las bases de la institucionalidad".