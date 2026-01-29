RECIBÍ EL NEWSLETTER
Accidente en rocha

"Esta persona hoy está en su casa mientras mi hijo pelea por su vida": madre del joven atropellado en Rocha pide justicia

El joven de 18 años está internado en CTI en Maldonado y su madre cuestiona la actuación fiscal. Reclama que quien lo atropelló está en su casa.

Daniela González, madre de Lautaro.

daniela-gonzalez-testimonio-accidente-rocha

Lautaro, un joven de 18 años atropellado el sábado en la ciudad de Rocha, permanece internado en cuidados intensivos en Maldonado. Su madre, Daniela González, dijo que su estado de salud es grave y que presenta complicaciones. “El estado de salud de él es grave, está en CTI en coma inducido. Tiene muy comprometida una parte del cerebro, tiene unos derrames y un tumor que complican”, expresó, en declaraciones a Subrayado.

La mujer cuestionó la actuación fiscal y la actuación del conductor. “No están procediendo desde la Fiscalía como deberían de hacer. Este hombre chocó a mi hijo, continuó con la moto de arrastro durante seis cuadras. Escapó”, señaló. También relató que el mellizo del joven salió a buscar el auto involucrado. “Fue quien lo encontró y avisó a la Policía. Pasaron dos días y no lo capturaron”, afirmó.

“Esta persona se entregó pero el fiscal de turno Federico Pión lo dejó en libertad, no sé bajo qué argumentos. Quiero que den la cara”, dijo. Agregó que el fiscal argumentó estar de guardia por la feria judicial. “Hay un montón de inconsistencias en todo esto y estoy en reclamo de justicia por mi hijo. Esta persona hoy está en su casa, durmiendo en su cama. Es injusto, mientras mi hijo está peleando por su vida”, manifestó.

rocha: automovilista atropello a un joven, no paro y se llevo su moto enganchada por varias cuadras
Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras

Sobre la evolución médica, valoró que por ahora no hubo retrocesos. “De momento no han habido involuciones, es importantísimo. Si bien no nos dan esperanzas, tampoco nos dicen que algo haya ido hacia atrás. Solo seguir esperando. El personal médico es excelente”, destacó.

De acuerdo al parte policial, el motociclista fue atropellado por un conductor que siguió su marcha y arrastró la moto. El episodio ocurrió en la calle Batlle y Ordoñez, casi ruta 9, en la noche del sábado, y quedó registrado en cámaras de seguridad. Policías ubicaron al joven caído en la calle, fue asistido y trasladado a un centro de salud.

Testigos declararon que el joven circulaba en moto y al ingresar a la rotonda fue impactado por un auto que continuó sin prestar asistencia. El vehículo se llevó la moto enganchada hasta que se desprendió a unos 600 metros. La Policía ubicó el auto en Morosoli y Ellauri. Horas más tarde se presentó el conductor de 41 años. Fiscalía dispuso que los ocupantes del auto fijen domicilio.

