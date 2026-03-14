RECIBÍ EL NEWSLETTER
BULEVAR ARTIGAS Y CUFRÉ

Adolescentes amotinados en centro del INISA liberaron a las dos funcionarias que mantenían como rehenes

La Policía montó un operativo especial con varias reparticiones y desde el aire un helicóptero patrulló la zona. Un equipo de negociaciones de la DIGOE intervino y logró desactivar la situación.

motin-rehenes-inisa

Internos ingresados en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ubicado en bulevar Artigas y Cufré, protagonizaron este sábado un motín y tomaron a dos funcionarias como rehenes, las que fueron amenazadas con cortes de fabricación casera.

Un importante operativo policial se montó con varias reparticiones del Ministerio del Interior. Desde el aire, un helicóptero de la Policía patrulló la zona ante la constatación de que varios adolescentes andaban por los techos de las instalaciones. El conteo de los internos determinó que no hubo fuga de menores.

Un equipo de tres negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) ingresó al lugar para entablar contacto con los adolescentes amotinados y para desactivar la situación. La Policía estableció un perímetro de seguridad en la zona de bulevar Artigas y Cufré.

presidente del inisa afirmo que toma de rehenes fue protagonizada por dos adolescentes delincuentes de poca monta
Seguí leyendo

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"

El motín comenzó por un reclamo de los adolescentes, integrantes de la banda de Los Colorados y de Los Suárez de Cerro Norte, que querían enfrentarse pasándose unos al sector de los otros, pidieron una llave y ante la negativa de las funcionarias, se amotinaron y las tomaron de rehenes, mientras otros salieron por los techos.

El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, supervisó el operativo en el lugar. Minutos antes de las 20 horas, un blindado de la DIGOE se hizo presente en el centro en caso de requerirse una intervención de choque. Sobre las 20 horas, desde el Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que la situación estaba controlada y las funcionarias habían sido liberadas sin la necesidad de actuación de las fuerzas especiales.

REHENES INISA 4
Temas de la nota

Lo más visto

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso
socios comerciales de ee.uu.

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso
TIENE 16 Y 23 AÑOS

Intento de rapiña y tiroteo en centro comercial en ruta Interbalnearia dejó a dos delincuentes heridos
EN TACUAREMBÓ

Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Patria Gaucha: el expresidente participó del desfile y realizó un tradicional saludo
KM 43,500 CASI CÉSAR MAYO GUTIÉRREZ

Una mujer de 53 años que iba en una moto murió tras ser embestida por un camión en la ruta 102
POR PEDIDO DE COLABORACIÓN FALSO

Pedía dinero para una persona con "problemas económicos graves y de salud mental" y fue condenada por estafa

Te puede interesar

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por dos adolescentes delincuentes de poca monta video
SAAVEDRA EN CENTRO DE BVAR. ARTIGAS Y CUFRÉ

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"
Adolescentes amotinados en centro del INISA liberaron a las dos funcionarias que mantenían como rehenes video
BULEVAR ARTIGAS Y CUFRÉ

Adolescentes amotinados en centro del INISA liberaron a las dos funcionarias que mantenían como rehenes
La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.
"SU NUEVA RESIDENCIA"

Gobierno de Bolivia confirmó que Marset ya está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos

Dejá tu comentario