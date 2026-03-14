Adolescentes amotinados en centro del INISA liberaron a las dos funcionarias que mantenían como rehenes

Internos ingresados en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), ubicado en bulevar Artigas y Cufré, protagonizaron este sábado un motín y tomaron a dos funcionarias como rehenes, las que fueron amenazadas con cortes de fabricación casera.

Un importante operativo policial se montó con varias reparticiones del Ministerio del Interior. Desde el aire, un helicóptero de la Policía patrulló la zona ante la constatación de que varios adolescentes andaban por los techos de las instalaciones. El conteo de los internos determinó que no hubo fuga de menores.

Un equipo de tres negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) ingresó al lugar para entablar contacto con los adolescentes amotinados y para desactivar la situación. La Policía estableció un perímetro de seguridad en la zona de bulevar Artigas y Cufré.

El motín comenzó por un reclamo de los adolescentes, integrantes de la banda de Los Colorados y de Los Suárez de Cerro Norte, que querían enfrentarse pasándose unos al sector de los otros, pidieron una llave y ante la negativa de las funcionarias, se amotinaron y las tomaron de rehenes, mientras otros salieron por los techos.

El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, supervisó el operativo en el lugar. Minutos antes de las 20 horas, un blindado de la DIGOE se hizo presente en el centro en caso de requerirse una intervención de choque. Sobre las 20 horas, desde el Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que la situación estaba controlada y las funcionarias habían sido liberadas sin la necesidad de actuación de las fuerzas especiales.