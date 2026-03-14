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EN TACUAREMBÓ

Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Patria Gaucha: el expresidente participó del desfile y realizó un tradicional saludo

El presidente asiste al desfile gaucho acompañado por el intendente Wilson Ezquerra, mientras que el exmandatario desfiló montado a caballo.

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Una particularidad de la celebración fue el momento en el que el expresidente participó del desfile montado a caballo y al pasar frente a las autoridades realizó el tradicional saludo gaucho de cortesía, asintió y tocó con el pulgar y el índice de su mano derecha el ala de su sombrero.

En el palco oficial estaban Orsi y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, entre otras autoridades.

Foto: Subrayado.
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El presidente llegó en la mañana de este sábado a Tacuarembó, fue recibido por Ezquerra, con quien mantuvo una reunión en dependencias de la Intendencia, recorrió las instalaciones y saludó a los organizadores de la festividad.

ORSI PATRIA GAUCHA

Videos: Germán Capelli Hoffman

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