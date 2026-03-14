Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Patria Gaucha: el expresidente participó del desfile y realizó un tradicional saludo

El presidente Yamandú Orsi coincidió con el expresidente Luis Lacalle Pou este sábado en el tradicional desfile gaucho por la ciudad de Tacuarembó en el marco de la celebración de 39ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha, que culmina este domingo 15.

Una particularidad de la celebración fue el momento en el que el expresidente participó del desfile montado a caballo y al pasar frente a las autoridades realizó el tradicional saludo gaucho de cortesía, asintió y tocó con el pulgar y el índice de su mano derecha el ala de su sombrero.

En el palco oficial estaban Orsi y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, entre otras autoridades.

El presidente llegó en la mañana de este sábado a Tacuarembó, fue recibido por Ezquerra, con quien mantuvo una reunión en dependencias de la Intendencia, recorrió las instalaciones y saludó a los organizadores de la festividad. ORSI PATRIA GAUCHA Videos: Germán Capelli Hoffman