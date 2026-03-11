Cigarrillos, alimentos y bebidas incautadas tras la detención de cuatro camionetas en Rivera, Lavalleja y Rocha

Operativos coordinados por Policía Caminera en tres departamentos ( Rivera , Lavalleja y Rocha ) permitió la detención de cuatro camionetas con mercadería de contrabando desde Brasil, con cigarrillos , alimentos y bebidas, y valuada en casi 5 millones de pesos.

“En Rivera detuvieron a dos camionetas con mercadería en presunta infracción aduanera. El seguimiento de los vehículos, que se desplazaban juntos, comenzó en la Ruta 27 a la altura del kilómetro 30 y continuó en el Camino Internacional con la detención de una de ellas”, señala el comunicado policial.

Luego, se detuvo a la otra, que llevaba dos ocupantes. Se incautaron alimentos perecederos y no perecederos, productos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, energizantes, cigarrillos y tabaco, todo avaluado en 1.377.126 pesos uruguayos.

“En Lavalleja, durante una recorrida de rutina en Ruta 8, kilómetro 127, personal de Policía Caminera detuvo a un vehículo que circulaba hacia el sur, visiblemente cargado y a alta velocidad. Comprobaron que transportaba 189.600 paquetes de cigarrillos cuya valoración comercial realizada por la Dirección Nacional de Aduanas es de 2.275.200 pesos uruguayos, sin ningún tipo de documentación que acredite el ingreso legal al país”, añaden las autoridades.

En Rocha, otro de los vehículos, que se desplazaba por Ruta 9, fue detenido. Lo manejaba un joven de 26 años y llevaba “cigarrillos, bebidas (con y sin alcohol), alimentos no perecederos y productos de limpieza, todo avaluado en 1.240.420 pesos uruguayos”.

“El total de lo incautado en los tres procedimientos, fue avaluado en 4.892.326 pesos uruguayos por la Dirección Nacional de Aduanas”, indicaron. El trabajo fue coordinado con la jefaturas de Policía y direcciones de Seguridad Rural.

