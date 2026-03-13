Una mujer fue condenada por estafa. Su maniobra consistía en pedir dinero que supuestamente era para colaborar con una colega con “problemas económicos graves y salud mental”, pero el dinero nunca llegó a la beneficiaria.
Pedía dinero para una persona con "problemas económicos graves y de salud mental" y fue condenada por estafa
La mujer de 33 años fue condenada a un año de libertad a prueba. La denuncia fue presentada por la persona que debía ser beneficiaria del dinero pero nunca lo recibió.
La investigación contra la mujer comenzó en julio de 2025, con la denuncia de la supuesta beneficiaria contra su compañera, de 33 años.
“La indagada contactaba a diversas personas solicitando dinero bajo el pretexto de que la víctima atravesaba problemas económicos graves y de salud mental. De esta manera, logró recaudar fondos a través de una "colecta" que utilizaba para beneficio propio”, narró la jefatura de Canelones.
Seguí leyendo
Estafa a mujer de 68 años derivó en operativo que desarticuló banda criminal y seis hombres fueron condenados
La condena es de un año de libertad a prueba por un delito de estafa.
Lo más visto
LO CONFIRMAN en bOLIVIA Y PARAGUAY
Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia junto a cuatro personas más, todas extranjeras
DETENIDO EN SANTA CRUZ, BOLIVIA
La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA tras su captura en Bolivia
Operativo de la dea
Marset está siendo extraditado en avión a Estados Unidos, de donde partió la orden de captura
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS
Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a 31° en zona costera
INTENTO DE CUENTO DEL TÍO
Dejá tu comentario