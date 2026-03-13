Pedía dinero para una persona con "problemas económicos graves y de salud mental" y fue condenada por estafa

Una mujer fue condenada por estafa. Su maniobra consistía en pedir dinero que supuestamente era para colaborar con una colega con “problemas económicos graves y salud mental”, pero el dinero nunca llegó a la beneficiaria.

La investigación contra la mujer comenzó en julio de 2025, con la denuncia de la supuesta beneficiaria contra su compañera, de 33 años.

“La indagada contactaba a diversas personas solicitando dinero bajo el pretexto de que la víctima atravesaba problemas económicos graves y de salud mental. De esta manera, logró recaudar fondos a través de una "colecta" que utilizaba para beneficio propio”, narró la jefatura de Canelones.

La condena es de un año de libertad a prueba por un delito de estafa.

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