Una mujer de 53 años murió este sábado de mañana luego de que la moto en la que se desplazaba fuera embestida por un camión. El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 9:40 a la altura del kilómetro 43,500 de la ruta 102, casi César Mayo Gutiérrez, informó Policía Caminera.
Una mujer de 53 años que iba en una moto murió tras ser embestida por un camión en la ruta 102
El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 9:40 a la altura del kilómetro 43,500 casi César Mayo Gutiérrez. El conductor de la moto, de 53 años, resultó politraumatizado moderado y fue trasladado al Hospital Maciel.
De acuerdo a los primeros datos aportados por testigos, la moto circulaba hacia el este cuando fue embestida por el camión, que continuó su marcha. Como consecuencia de la colisión, los ocupantes de la moto quedaron caídos en el pavimento.
La mujer, que iba como acompañante, murió en el lugar, mientras que el conductor de la moto, un hombre de 51 años, resultó politraumatizado moderado y fue trasladado al Hospital Maciel. La prueba de alcoholemia dio resultado cero.
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