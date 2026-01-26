RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras

El siniestro ocurrió en Batlle y Ordoñez y ruta 9, en Rocha. Aproximadamente a los 600 metros, la moto se desprendió del auto. La víctima fue trasladada y su estado es reservado.

moto-arrastrada-willan

Motociclista de 18 años fue atropellado por un automovilista que al no percatarse de lo ocurrido, siguió su marcha, arrastrando la moto. Ocurrió en Rocha y quedó registrado en cámaras de seguridad.

El parte policial señala que el impacto ocurrió en la calle Batlle y Ordoñez, casi la ruta 9, en la noche del sábado. Hasta ese lugar concurrieron efectivos policiales, donde ubicaron a un joven de 18 años, que estaba caído, por lo que fue asistido y trasladado. Permanece internado en estado reservado.

Los testigos relataron que la víctima conducía una moto y que cuando ingresaba a la rotonda fue impactado por un auto, que “continuó sin prestar asistencia al herido”.

pescadores de rocha piden rapida habilitacion de la pesca del camaron: sera una buena zafra, dijeron
El auto, tras atropellar al joven, se llevó la moto enganchada, hasta que esta se desprendió a unos 600 metros.

La Policía ubicó el auto en Morosoli y Ellauri, y horas más tarde se presentó el automovilista de 41 años, acompañado por una mujer de 28 años que iba como acompañante.

Fiscalía dispuso diligencias y que los implicados del auto fijen domicilio.

Temas de la nota

