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Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso

Entre los países están Argentina, Brasil, también la Unión Europea, China, Chile, México y Ecuador. Para el senador Bordaberry "es una señal" a considerar por las autoridades.

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Estados Unidos inició una investigación sobre 60 economías para determinar si importan bienes que surgen del trabajo forzoso, por considerarlo una práctica que afecta a su propio comercio. Entre estos países investigados está Uruguay.

La información surge en el sitio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos: “A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni aplicar eficazmente medidas que prohíban la entrada a sus mercados de bienes producidos con trabajo forzoso. Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso”, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Además de Uruguay, algunos de los investigados -considerados como los principales socios comerciales de Estados Unidos- son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Unión Europea, México.

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El senador colorado, Pedro Bordaberry, se refirió a esto en redes sociales. “Esta es una señal de que el enfrentamiento con China se pone en serio. Son dos señales: 1) para China mostrando que van a pelear hasta el mercado uruguayo 2) para las empresas americanas aun en China para que aceleren el nearshoring”, escribió. “Para Uruguay la señal es clara: el comercio internacional empieza a exigir no solo qué se produce, sino cómo se produce. Si el país juega bien sus cartas —trazabilidad, instituciones y estándares laborales— puede transformarse en proveedor confiable frente a competidores cuestionados. Pero tiene que jugarlas”.

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