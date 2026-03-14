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TIENE 16 Y 23 AÑOS

Intento de rapiña y tiroteo en centro comercial en ruta Interbalnearia dejó a dos delincuentes heridos

Un adolescente de 16 años y un joven de 23 resultaron baleados en las piernas en el enfrentamiento con un policía que cumplía servicio 222 y logró evitar que cometieran el atraco.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El hecho ocurrió pasadas las 21 horas, cuando al complejo llegaron ocho delincuentes en cuatro motos. El policía, que cumplía servicio 222, vio que los conductores de las dos primeras motos tenían armas de fuego y sus acompañantes llevaban bolsos.

Al percibir la intención de los delincuentes de cometer un atraco, el agente les dio la voz de alto y ante la amenaza inminente, los rapiñeros le exhibieron las armas con intención de disparar. Es así que el policía repelió la posibilidad de agresión disparando con su arma de reglamento.

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El tiroteo dejó a dos delincuentes heridos. El adolescente de 16 años, sin anotaciones, fue baleado en la pierna izquierda a la altura de la rodilla; el proyectil permanecía en su cuerpo. En tanto, el joven de 23 años, con antecedentes penales y requisitoria pendiente por retiro de tobillera electrónica en un caso de violencia doméstica, resultó herido por un disparo en la zona del glúteo y su pierna izquierda. Ambos se encuentran fuera de peligro.

El funcionario policial resultó ileso, mientras que los demás delincuentes se dieron a la fuga sin poder concretar la rapiña. Una de las motos quedó en el lugar y la Policía incautó un celular.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y del vehículo, mientras los investigadores realizan el relevamiento de las cámaras de seguridad del centro comercial y recaban el testimonio de testigos presenciales del hecho.

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