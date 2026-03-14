Gobierno de Bolivia confirmó que Marset ya está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos

La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.

El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes Muñoz, confirmó este sábado que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ya se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos tras ser detenido en la madrugada del viernes en Santa Cruz y extraditado hacia ese país en la misma jornada.

"El señor Marset, hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad", afirmó en una conferencia de prensa en la que calificó el operativo de detención como "casi perfecto". "Podría haber sido una matanza, podría haber sido que escape Marset, como escapó en una anterior oportunidad", indicó.

Paredes Muñoz apuntó a las anteriores autoridades bolivianas y dijo que la organización de Marset "no se dio cuenta que aquí cambió un gobierno, que ya no estaba penetrado, en el cual no encontraba protección, no encontraba colaboración".

El jerarca sostuvo que del análisis de los dispositivos incautados se determinará que Marset ejercía su influencia y actuaba desde Bolivia como plataforma para sus operaciones de narcotráfico en todo el mundo y otros delitos asociados, como trata de personas y secuestros exprés, entre otros. "Estamos hablando de un personaje de grandes dimensiones", aseguró.