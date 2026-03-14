RECIBÍ EL NEWSLETTER
"SU NUEVA RESIDENCIA"

Gobierno de Bolivia confirmó que Marset ya está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos

"Ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad", afirmó Hernán Paredes Muñoz, viceministro de Régimen Interior y Policía.

La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.

La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.

El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes Muñoz, confirmó este sábado que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ya se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos tras ser detenido en la madrugada del viernes en Santa Cruz y extraditado hacia ese país en la misma jornada.

"El señor Marset, hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad", afirmó en una conferencia de prensa en la que calificó el operativo de detención como "casi perfecto". "Podría haber sido una matanza, podría haber sido que escape Marset, como escapó en una anterior oportunidad", indicó.

Paredes Muñoz apuntó a las anteriores autoridades bolivianas y dijo que la organización de Marset "no se dio cuenta que aquí cambió un gobierno, que ya no estaba penetrado, en el cual no encontraba protección, no encontraba colaboración".

avionetas, vehiculos, drogas, armas e inmuebles: calculan en mas de usd 15 millones incautaciones vinculadas a marset
Seguí leyendo

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset

El jerarca sostuvo que del análisis de los dispositivos incautados se determinará que Marset ejercía su influencia y actuaba desde Bolivia como plataforma para sus operaciones de narcotráfico en todo el mundo y otros delitos asociados, como trata de personas y secuestros exprés, entre otros. "Estamos hablando de un personaje de grandes dimensiones", aseguró.

Temas de la nota

Lo más visto

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso
socios comerciales de ee.uu.

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso
TIENE 16 Y 23 AÑOS

Intento de rapiña y tiroteo en centro comercial en ruta Interbalnearia dejó a dos delincuentes heridos
EN TACUAREMBÓ

Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Patria Gaucha: el expresidente participó del desfile y realizó un tradicional saludo
KM 43,500 CASI CÉSAR MAYO GUTIÉRREZ

Una mujer de 53 años que iba en una moto murió tras ser embestida por un camión en la ruta 102
POR PEDIDO DE COLABORACIÓN FALSO

Pedía dinero para una persona con "problemas económicos graves y de salud mental" y fue condenada por estafa

Te puede interesar

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por dos adolescentes delincuentes de poca monta video
SAAVEDRA EN CENTRO DE BVAR. ARTIGAS Y CUFRÉ

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"
Adolescentes amotinados en centro del INISA liberaron a las dos funcionarias que mantenían como rehenes video
BULEVAR ARTIGAS Y CUFRÉ

Adolescentes amotinados en centro del INISA liberaron a las dos funcionarias que mantenían como rehenes
La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.
"SU NUEVA RESIDENCIA"

Gobierno de Bolivia confirmó que Marset ya está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos

Dejá tu comentario