Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( INISA ), Jaime Saavedra , aseguró este sábado que el motín y toma de rehenes en el centro de bulevar Artigas y Cufré fue protagonizado por "dos adolescentes delincuentes de poca monta que no sé quien se cree que son que cometieron en diez minutos todo tipo de delitos".

Sobre el episodio, el jerarca contó que los adolescentes se iban a bañar y en el camino intentaron salir a agredir a los internos de otra habitación, cuando tomaron a las funcionarias por sorpresa y las privaron de su libertad.

Uno de los protagonistas estuvo recluido en el Comcar cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva por un delito de homicidio, pero como no se pudo probar su responsabilidad en el hecho, volvió al INISA a cumplir su privación de libertad pendiente, aún siendo ya mayor de edad. "Un chiquilín que sale del Comcar no puede terminar en ningún caso de vuelta en el INISA por un saldo pendiente", expresó.

Una investigación determinará detalles de lo ocurrido y con qué amenazaron a las funcionarias. Saavedra aseguró que tomará todas las decisiones para que se agraven las penas que pesan sobre los adolescentes involucrados en el hecho.

"Es un escándalo", afirmó Saavedra en relación el episodio y calificó el accionar de los adolescentes como una "actitud absolutamente inaceptable". "Estos chiquilines no sé en qué país se piensan que viven; nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sufran las consecuencias de este acto vandálico", remarcó.

Saavedra destacó que las funcionarias no resultaron heridas y el directorio las acompañará en la realización de la denuncia para que se investigue lo ocurrido. Las autoridades aguardan el informe del equipo de seguridad para adoptar las medidas correspondientes. "El INISA no tiene problema de funcionarios", afirmó.

Desde el sindicato del INISA, Víctor Mango, aseguró que había tres funcionarias para atender a 16 adolescentes "con características muy violentas". El gremio reclama el ingreso de más personal, "porque evidente que es una falta importante de trabajadores", dijo el sindicalista y afirmó que la situación se da también en otros centros.