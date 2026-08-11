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POR CARTA

Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Carlos Negro y a la directora del INR, Ana Juanche

La amenaza fue enviada por una carta que Parentini envió desde la cárcel en un manuscrito que le entregó a un oficial de la Unidad Nº25 del INR.

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El barrabrava de Peñarol, Erwin "Coco" Parentini, amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la amenaza fue enviada por una carta que Parentini envió desde la cárcel en un manuscrito que le entregó a un oficial de la Unidad Nº25 del INR, donde se encuentra recluido.

Entre otras cosas, el recluso amenazaba con "pegarle un tiro" y además que le iba a dejar "un regalo" a Juanche. El caso fue denunciado ante la Fiscalía, que investiga la denuncia.

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En setiembre de 2022, Parentini ya había amenazado al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del INR, Luis Mendoza, que motivó una investigación del fiscal de Flagrancia, Fernando Romano.

Parentini está condenado como autor intelectual del homicidio del hincha tricolor Lucas Langhain, crimen que ordenó desde la cárcel, y el ataque a balazos contra parciales de Flamengo. Por su peligrosidad, se encuentra recluido en condiciones de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad del país.

En marzo pasado, la Justicia hizo lugar a un pedido de la defensa de Parentini que presentó un recurso de habeas corpus en el que denunciaba sus condiciones de reclusión.

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