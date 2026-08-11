Un hombre fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual de un menor de edad en Paysandú. El caso fue denunciado en setiembre de 2024 y la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género se hizo cargo de las actuaciones.
Imputaron a un hombre por abuso sexual de un menor y le impusieron medidas limitativas y tobillera
Además, tiene prohibida toda comunicación, relación y/o acercamiento a la víctima a 500 metros. La Fiscalía pedía prisión como medida cautelar, pero no apelará la decisión.
Al hombre, la Justicia le impuso una pena de medidas limitativas y control mediante tobillera electrónica por 120 días, mientras continúa la investigación. Además, tiene prohibida toda comunicación, relación y/o acercamiento a la víctima a 500 metros.
La Fiscalía pedía prisión como medida cautelar, pero no apelará la decisión.
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