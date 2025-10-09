RECIBÍ EL NEWSLETTER
PIEDRAS DE CHILENO

Encontraron una munición "muy vieja" en Maldonado; es la misma zona donde apareció granada de mano hace un mes

La Fiscalía dispuso que sea manipulada por Brigada de Explosivos para estudiarla. Está "en aparente mal estado", indicaron desde la Armada.

Foto: Armada Nacional

Foto: Armada Nacional

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, señaló que se trata de una munición "obsoleta, muy vieja, en aparente mal estado, oxidada".

De todos modos, actuó Prefectura y se dio cuenta a Fiscalía, que dispuso la presencia de la Brigada de Explosivos, del Servicio de Material y Armamento del Ejército para manipular la granada y estudiarla.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
"Parece un milagro, a esta a altura desconfiás si es real", dice Orsi sobre acuerdo para un alto al fuego en Gaza
