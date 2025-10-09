Encontraron una munición "muy vieja" en Maldonado; es la misma zona donde apareció granada de mano hace un mes

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, señaló que se trata de una munición "obsoleta, muy vieja, en aparente mal estado, oxidada".

De todos modos, actuó Prefectura y se dio cuenta a Fiscalía, que dispuso la presencia de la Brigada de Explosivos, del Servicio de Material y Armamento del Ejército para manipular la granada y estudiarla.