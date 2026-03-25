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HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"

La ministra de Industria se refirió también al precio del gasoil y dijo que se analizan medidas por posible desabastecimiento de gasoil.

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El Ministerio de Industria evalúa la evolución del precio del combustible en el contexto global y no descarta adelantar el ajuste a la suba.

"Hoy nos pasó que estuvimos monitoreando hora a hora. En el día de hoy, en tres horas, varió tres veces el precio. Hoy tuvimos una reunión, con el presidente de la República, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y secretaría de Presidencia, donde estamos evaluando con informes técnicos, de cara a la metodología y cuando tengamos que fijar el precio, con qué nos encontramos", dijo la ministra Fernanda Cardona.

Al ser consultada sobre si es posible adelantar la suba, no lo descartó y añadió: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso. Hoy tuvimos la primera reunión de este tema. Ya con los informes de Economía y Finanzas y los del Ministerio de Industria y Ancap. Lo comentaremos cuando tomemos una decisión".

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Aseguró que el escenario mundial es "absolutamente complejo" y que "Uruguay va a tener que tomar decisiones", pero destacó la estabilidad de Uruguay.

La ministra Cardona se refirió también a que el gasoil en la frontera con Brasil está más barato y que vienen desde el vecino país a comprar. En ese sentido, habló de la posibilidad de que haya desabastecimiento de este combustible y de las medidas que analizan en ese sentido.

"Tenemos dos cuestiones que tienen que ver con el sector productivo que es esta realidad que estamos teniendo con Brasil en particular y una realidad que estamos teniendo de que empiezan zafras productivas que también tenemos que considerarlas a los efectos de tomar decisiones. Esto fueron un poco las variables que consideramos en la reunión de hoy", sostuvo Cardona y aseguró que "hoy no" hay posibilidad de que haya desabastecimiento.

"Vengo insistiendo desde hace dos semanas en dos temas, precio y disponibilidad. Hoy no tenemos un problema de eso, pero también es verdad que con esta realidad tenemos que tomar alguna decisión rápidamente para que eso no ocurra", dijo.

CARDONA GASOIL

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