Aumenta más de 1 peso el precio de la leche fresca desde el viernes

Foto: Subrayado.

El precio de venta al público de la leche fresca aumentará desde el viernes en todo el país, según un decreto publicado este lunes por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El incremento será de $1,02 por litro, pasando a costar $45,19, señala el escrito firmado por el ministro Gabriel Oddone.

Refiere a la leche fresca que se vende, por litro, en bolsas de polietileno.

El aumento está basado en los precios promedio que pagan las industrias que comercializan leche fresca por la materia prima, así como la estimación del costo de producción del productor.

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