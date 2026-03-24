El precio de venta al público de la leche fresca aumentará desde el viernes en todo el país, según un decreto publicado este lunes por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Aumenta más de 1 peso el precio de la leche fresca desde el viernes
El Ministerio de Economía informó mediante un decreto el nuevo precio de venta al público de la leche fresca.
El incremento será de $1,02 por litro, pasando a costar $45,19, señala el escrito firmado por el ministro Gabriel Oddone.
Refiere a la leche fresca que se vende, por litro, en bolsas de polietileno.
Seguí leyendo
Economista de Ceres advierte sobre nuevo proyecto para 18 de Julio y pide rehacer los estudios de movilidad
El aumento está basado en los precios promedio que pagan las industrias que comercializan leche fresca por la materia prima, así como la estimación del costo de producción del productor.
Temas de la nota
Lo más visto
Economía
Aumenta más de 1 peso el precio de la leche fresca desde el viernes
EN BAYGORRIA
Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD 200 para financiar nueva planta de energía solar
Tras video viral
Denunciarán penalmente a maestra de la Escuela 199 por maltrato a alumnos
decisión
Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio
Repercusiones
Dejá tu comentario