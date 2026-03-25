Carriles por 18 de Julio, calles sin ómnibus y cambios de sentido; Bergara dio detalles de nueva propuesta de movilidad

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , dio detalles este miércoles del nuevo proyecto de movilidad metropolitana que incluye preferencia para el transporte colectivo con carriles desde El Pinar y Zonamerica hasta la Plaza Independencia con ómnibus rápidos (BRT) con capacidad hasta 170 y 220 pasajeros.

Bergara explicó que ambos carriles convergerán en la zona de Tres Cruces, donde habrá un intercambiador, que será la obra más compleja de todo el proyecto, y de ahí hasta 18 de Julio. Entre las opciones estaban las alternativas de hacer 18 de Julio con soterramiento total o parcial, o que la movilidad sea por la superficie.

"En los intercambios y en los trabajos técnicos, nosotros planteamos nuestra postura de que era preferible hacerlo por superficie", afirmó Bergara y aseguró que el túnel reducía el tránsito tres minutos y medio, pero implicaba un costo mayor. "No hay una propuesta perfecta ni una propuesta que sea automáticamente mejor que la otra, todo tiene beneficios y desventajas", indicó.

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DETALLES

Consultado por los detalles del nuevo proyecto, Bergara dijo que algunos aspectos restan por definir, como el tránsito por Ciudad Vieja, si se permitirá el ingreso de ómnibus grandes. "En principio, existiría la posibilidad de no moverlo y de que los carriles lo bordeen, de la misma manera que sucede hoy", expresó el intendente sobre la eventualidad de remover la Estatua de la Libertad sobre 18 de Julio.

La circulación de ómnibus rápidos (BRT) y con mayor capacidad por un carril preferencial en 18 de Julio sustituirá varias líneas que hoy en día van por la principal avenida y también por las paralelas. Por ejemplo, el transporte suburbano proveniente de la zona de El Pinar se sumará al troncal de Tres Cruces y liberará de ómnibus la calle Paysandú. También se liberará de ómnibus la calle San José.

El proyecto de la IMM prevé cambiar el sentido de la calle Soriano, con lo que se habilitará una mayor circulación de autos particulares.

En 18 de Julio persistirá el tramo central por donde circularán los BRT que tendrán seis paradas desde Tres Cruces hasta la Plaza Independencia, una ciclovía y una línea para la circulación de vehículos privados junto a cada uno de los cordones hasta Ejido, donde la circulación hacia Ciudad Vieja se moverán hacia la calle Colonia. "No da el espacio ahí para tener todos estos carriles", indicó.

Bergara calculó que los BRT pasarán cada un minuto y medio. También se prevé vaciar de ómnibus calle Colonia o avenida Uruguay, eso está por definirse. Además, se definirá un conjunto importante de líneas de ómnibus que serán diferentes a las que hay hoy en día.

El intendente adelantó además que en avenida Italia y 8 de Octubre habrá cruces con pasos a desnivel para el transporte individual. El jefe comunal expresó satisfacción por el acuerdo para un proyecto que mejorará sustantivamente la movilidad en el departamento.