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MEDIDAS PARA FRONTERA

Oddone confiado en capacidad y fortaleza de la economía uruguaya; proyectó "escenario de crecimiento más moderado"

El ministro y el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, anunciaron medidas para la frontera con Argentina.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se mostró confiado este miércoles en la capacidad y la fortaleza de la economía uruguaya para atravesar una situación compleja a nivel internacional, y proyectó "un escenario de crecimiento económico más moderado del que esperábamos hace unos meses".

"Estamos bastante atentos a la situación de la economía internacional que es muy compleja, muy volátil en estas horas, pero al mismo tiempo estamos muy confiados en que la economía uruguaya tiene las capacidades y las fortalezas necesarias como para atravesar un escenario de este tipo", afirmó el ministro.

Oddone habló en una conferencia de prensa en la que junto al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, anunció medidas para la frontera con Argentina.

Foto: Subrayado. 
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Vallcorba detalló la extensión de la rebaja del IMESI a los combustibles que aplicaba en una franja de 20 kilómetros de la frontera hasta a los 60 kilómetros. La rebaja es del 50% del descuento entre los 20 y los 60 kilómetros. A partir del 1º de abril el descuento de IMESI se reducirá al 24%

Además, a partir del 1º de mayo, se aplicarán dos medidas que rigen en la frontera con Brasil: la exoneración del 75% de los aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores por un año y la aplicación del régimen simplificado de importación desde Argentina sin impuestos.

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