Ladrones cortaron la luz de toda una cuadra en Ciudad Vieja y robaron un comercio; Fiscalía los dejó libres

Un comercio de Ciudad Vieja fue robado en la madrugada del lunes luego de que delincuentes bajaran la llave de luz de toda la cuadra, dejando la zona a oscuras. Ocurrió en Sarandí y Colón, donde los ladrones forzaron la puerta, rompieron la reja y se llevaron dinero, una computadora y un celular.

Una de las víctimas, Noelia, dijo a Subrayado que al llegar al lugar durante la madrugada “estaba toda la cuadra sin luz” y agregó: “Es muy cómico. Estos delincuentes tienen acceso a una llave que bajan y dejan a toda la cuadra sin luz”.

En uno de los videos a los que accedió Subrayado se observa el momento en que uno de los ladrones baja la llave, a las 00:30 del lunes.

Según contó, los dos delincuentes fueron seguidos por cámaras y detenidos por la Policía a algunas cuadras. “Uno de los chicos es el cuidacoches que todos los vecinos les damos de comer. De la persona que nosotros confiábamos fue la que falló, estuvo acá en el robo. La Policía llegó a decirnos que los persiguieron siguiendo las cámaras, los atraparon”, dijo Noelia.

Junto a su pareja realizó la denuncia y aportó 11 videos, además de las filmaciones que tienen los investigadores de las cámaras del Ministerio del Interior. En total, son al menos 25. Sin embargo, “Fiscalía dijo que no tenía prueba suficiente para dejarlos presos”, afirmó Noelia.

También contó que el cuidacoches volvió al local horas después del robo e increpó a su pareja. “Queda así, impune, no pasa nada. Está ahí a la vuelta, anoche estaba”, expresó, y agregó: “No es tanto lo material sino la frustración que genera”.